"Було зіграно тільки п'ять матчів, але фаворити вже визначилися. Виділяються Інтер, Мілан і Наполі. Нам не варто задивлятись на Скудетто. Фіорентина і Торіно перебувають у тому ж діапазоні, що і ми.

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Зрозуміло, що ми будемо намагатися вдосконалюватися, сподіваючись, що хтось спіткнеться. Навіть Ювентус, який погано стартував, ще зможе наздогнати інших. Для всіх клубів буде важкий чемпіонат, тому що всі стали міцнішими. Необхідно рухатися від гри до гри", – цитує Гасперіні сайт Джанлуки Ді Марціо.

Команда Маліновського наразі розташувалась на 5 сходинці, відстаючи від лідера Наполі на 5 залікових балів. Вже нині, 25 вересня, "Богиня" протистоятиме Інтеру у матчі Серії А.

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