"Відсутність Роналду – це проблема Юве. Я тренував Пауло Дибалу в Палермо і вже тоді знав, що йому судилося стати великим. Можна багато говорити, але не сумнівайтеся в таланті Дибали. У нього особливі удари, він завжди потрапляє в ціль. Краще б і його не було.

Роналду пропустить битву з Аталантою за зону Ліги чемпіонів

Вони можуть внести деякі корективи, але ми зосереджені лише на грі. Я не розглядаю цей матч як плей-офф за третє місце, особливо з урахуванням того, що ми будемо битися у фіналі Кубка Італії. Саме тоді повинен буде визначитися єдиний переможець.

Це важливий матч, але попереду ще сім, ще 21 очко. Нічого зараз не вирішиться. Зрештою, у нас абсолютно різні амбіції. Пропустити Лігу чемпіонів було б великим ударом для Ювентуса. Ліга чемпіонів третій сезон поспіль була б фантастичною для нас і абсолютним мінімумом для Юве", – наводить слова Гасеперіні Football Italia.

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