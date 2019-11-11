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Гасперіні не прийшов на прес-конференцію після вилучення Маліновського в матчі проти Сампдорії

09:59 1193 Читать на русском
Гасперіні не прийшов на прес-конференцію після вилучення Маліновського в матчі проти Сампдорії
Джан П'єро Гасперіні / Getty images

На питання журналістів після матчу 12-го туру Серії А проти Сампдорії (0:0) відповідав виконавчий директор Аталанти Умберто Маріно, а не наставник команди Джан П'єро Гасперіні.

 
Руслан Маліновський 74’
74’ Руслан Маліновський

"Чому немає Гасперіні? Тренер був занадто засмучений рішенням арбітрів щодо фолу Феррарі проти Муси: він добре бачив епізод, де зрозуміло, що рефері був неправий. Його помічники повинні були допомогти, тому що було неможливо цього не бачити.

Вилучення Маліновського у відеоогляді матчу Сампдорія – Аталанта

VAR? Я вже сказав, що допомогти Ірратті (арбітр матчу. – примітка) мав не тільки VAR, але й асистент, який був на лінії. Ірратті відмінний суддя, але, можливо, втратив зір. Чи могло вилучення Феррарі змінити долю матчу? Повністю.

Однак ми не будемо плакати через це. Очевидно, арбітри знають, що допустили помилку. Відповідальні органи знають, що вони помиляються. Я сподіваюся, що цього більше не повториться, бо це серйозні помилки", – цитує Маріно news1.news.

Аталанта не зуміла перемогти Сампдорію – Маліновський був найактивнішим, але підвів команду

Додамо,що епізод за участі Алекса Феррарі та Муси Барроу трапився на 70-й хвилині матчу Сампдорія – Аталанта. Арбітр покарав захисника генуезців жовтою карткою. А вже за кілька хвилин Руслан Маліновський отримав своє друге попередження і залишив бергамасків у меншості.

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Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Українці за кордоном Сампдорія - Аталанта Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія
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