Гасперіні не прийшов на прес-конференцію після вилучення Маліновського в матчі проти Сампдорії

На питання журналістів після матчу 12-го туру Серії А проти Сампдорії (0:0) відповідав виконавчий директор Аталанти Умберто Маріно, а не наставник команди Джан П'єро Гасперіні.

"Чому немає Гасперіні? Тренер був занадто засмучений рішенням арбітрів щодо фолу Феррарі проти Муси: він добре бачив епізод, де зрозуміло, що рефері був неправий. Його помічники повинні були допомогти, тому що було неможливо цього не бачити.

Вилучення Маліновського у відеоогляді матчу Сампдорія – Аталанта

VAR? Я вже сказав, що допомогти Ірратті (арбітр матчу. – примітка) мав не тільки VAR, але й асистент, який був на лінії. Ірратті відмінний суддя, але, можливо, втратив зір. Чи могло вилучення Феррарі змінити долю матчу? Повністю.

Однак ми не будемо плакати через це. Очевидно, арбітри знають, що допустили помилку. Відповідальні органи знають, що вони помиляються. Я сподіваюся, що цього більше не повториться, бо це серйозні помилки", – цитує Маріно news1.news.

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Додамо,що епізод за участі Алекса Феррарі та Муси Барроу трапився на 70-й хвилині матчу Сампдорія – Аталанта. Арбітр покарав захисника генуезців жовтою карткою. А вже за кілька хвилин Руслан Маліновський отримав своє друге попередження і залишив бергамасків у меншості.