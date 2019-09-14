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Гасперіні не поспішає святкувати вихід з групи Ліги чемпіонів – тренер Аталанти відзначив рівень Шахтаря та Динамо З

12:38 134 Читать на русском
Гасперіні не поспішає святкувати вихід з групи Ліги чемпіонів – тренер Аталанти відзначив рівень Шахтаря та Динамо З
Джан П'єро Гасперіні / Reuters

Керманич бергамасків не вважає свою команду очевидним фаворитом у боротьбі за друге місце групи С.

"Можу сказати так – третє місце гарантувало б нам продовження боротьби в Лізі Європи. Звичайно, є ті, хто вважає, що ми навіть можемо посісти друге місце. Вони гадають, що Динамо Загреб – це найлегший суперник, але, як і Шахтар, ця команда роками є чемпіоном своєї країни, а тому я хотів би послабити ту ейфорію, яку відчуваю навколо.

"Група значно легша, ніж ми очікували", – зірковий партнер Маліновського оцінив суперників в ЛЧ – серед них і Шахтар

Так, це правда, що на полі одинадцять футболістів грають проти одинадцяти, не думаючи про економічний потенціал клубів і все інше. Але не варто забувати досвід тих, з ким нам доведеться грати, адже наші суперники протягом багатьох років виступають в Лізі чемпіонів", – заявив Гасперіні в коментарі Corriere della Sera.

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Нагадаємо, поточний розіграш Ліги чемпіонів стане дебютним для Аталанти. Маліновський і компанія розпочнуть свій шлях у головному євротурнірі гостьовим матчем проти загребського Динамо.

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