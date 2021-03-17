"На жаль, перший гол, пенальті і навіть гол з першого матчу поставили під загрозу наш прохід, який і без того виглядав важким. Коли ви даруєте такі голи, то стає ще важче. Шкода, адже ми відчували, що у нас є можливість домогтися більшого і переламати матч проти Реала. Він пішов не за планом, частково це була наша вина, і тоді все стало занадто складно.

Реал – Аталанта – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Ми все ще повинні бути задоволені, адже вибили Аякс і пройшли групу з Ліверпулем. Ми сподівалися, що могли б зіграти краще в обох поєдинках з Реалом. Що ж, тепер у нас є Серія А та фінал Кубка Італії. Вочевидь, що вся наша енергія буде спрямована на ці турніри. Я думаю, що ми повинні вийти після цього матчу з правильною рішучістю і енергією, щоб викластися на повну та знову кваліфікуватися до єврокубків", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Руслан Маліновський відіграв весь поєдинок у Мадриді, однак не зміг відзначитися результативною дією.

Реал переміг Аталанту й вийшов у 1/4 фіналу ЛЧ: тактичний тріумф Зідана, невиразний Маліновський і перформанс Бензема