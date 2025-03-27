"Чи є Гасперіні фаворитом на посаду наставника? Я очікував такого питання. Цього тижня ми говоримо про Гасперіні, а наступного тижня про когось іншого. Що мене тішить, так це те, що ви назвали так багато імен, і не дали жодних новин про тих, з ким я говорив. Крайній термін – коли президент захоче це сказати. Я відповів. Якщо скажу вам "ні", ви не повірите, а якщо скажу "так", ви збожеволієте, тож вирішувати вам.

Гасперіні назвав Ромі дві умови – він уже зустрічався з Раньєрі та директором

Ми з Гізольфі виберемо нового тренера. Ми передамо список можливих кандидатів президенту, і він зробить остаточний вибір. Уболівальники важливі, але ми знаємо, що фанати люблять тих, хто робить добро для Роми. Якщо їх не цінують із самого початку, то факти все одно матимуть значення. Але все одно думаю, що ім'я наступника сподобається всім.

Хто б не прийшов, він знає, що має досягти успіху. Рома хоче потрапити на вершину. Новий тренер повинен розуміти, що ми не можемо робити шалених покупок протягом двох трансферних вікон. Хто б не прийшов, він має знати ці речі. Якби я залишився і продовжив роботу, то ми втратили б рік. Я – не майбутнє Роми, а той, хто прийде, має стати майбутнім команди. Ви можете виключити всіх, кого ви згадали (у пресі). Гасперіні не буде тренером Роми", – цитує Раньєрі TuttomercatoWeb.

Варто нагадати, що наставник Аталанти заявив, що всі мріють працювати у Ромі. Після слів Гасперіні, який працював з Маліновським, низка ЗМІ інформувала, що італієць буде наступним тренером "вовків". Зазначалося, що між фахівцем та керівництвом клубу пройшли попередні перемовини.

Додамо, що Рома наразі перебуває на сьомому місці у турнірній таблиці Серії А з 47 балами.

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