"Ми навчимося чогось під час цього матчу, як було в іграх з Манчестер Сіті та Ліверпулем. Клуби Прем'єр-ліги – це топ-рівень. На нас чекає важка гра, але вона дасть нам можливість стати кращими.

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Матч з Манчестер Сіті (1:5) два роки тому був важким уроком для нас. Тут дуже високий рівень. Однак наступні дві гри з Юнайтед не вирішальними для кваліфікації в плей-офф. Ми знаємо, що нас чекає складний матч, але це нормально, коли ти граєш на такому рівні.

Манчестер Юнайтед хоче реабілітуватися за поразку від Лестера, але це інший турнір. Я дивився ту гру, потрібно брати до уваги рівень суперника. Ми зіграємо з топ-командою, і я не думаю, що вони перебувають у кризі", – цитує Гасперіні прес-служба УЄФА.

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