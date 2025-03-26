Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні не відповів Ромі відмовою, але ще не дав своєї згоди.

Джан П'єро Гасперіні зустрічався зі спортивним директором Роми Флораном Гізольфі та наставником команди Клаудіо Раньєрі. Як інформує Corriere dello Sport, він не сказав їм "ні", але угоди поки що не досягнуто. Гасперіні залишив за собою право спокійно зробити вибір – у його послугах також зацікавлені Ювентус, Наполі та Мілан.

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Фінансовий фактор не є в цій історії вирішальним. Тренер Аталанти прагне працювати в амбітному клубі, який дасть йому свободу і час проявити себе.

Як інформує Gazzetta dello Sport, Рома готова запропонувати наставнику п'ятирічний контракт із гарантованим захистом у його перший сезон роботи. Саме це було його другою вимогою – отримати гарантію незвільнення в перший рік.

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