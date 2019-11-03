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Гасперіні назвав причини несподіваної поразки Аталанти від Кальярі – у тренера Маліновського є питання до судді

16:27 628 Читать на русском
Гасперіні назвав причини несподіваної поразки Аталанти від Кальярі – у тренера Маліновського є питання до судді
Джан П'єро Гасперіні / Reuters

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думкою щодо виступу своїх підопічних у матчі 11 туру Серії А проти Каляьрі (0:2).

39’ Йосіп Ілічіч
 
Маріо Пашаліч 33’
Крістіан Оліва 59’
33’ Маріо Пашаліч
39’ Йосіп Ілічіч
59’ Крістіан Оліва

"Ми виступили гірше, ніж зазвичай, і не виграли жодної індивідуальної дуелі. Це не було проблемою фізики, тому що ми продовжували тиснути до кінця, але, на жаль, ми програли цю гру ще в першому таймі, почали не з тієї ноги.

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Червона картка? Гравці штовхалися, і Лікоянніс вже мав жовту картку, тому не було б дивно, якби арбітр вилучив обох. Тоді гра була б іншою. Ілічіч повів себе по-дурному, з цим не варто сперечатися.

Ми показали зовсім іншу гру у другому таймі, могли більше постраждати від контратак Кальярі, але ми захищалися добре і не припиняли атакувати.

Зараз ми сконцентровані на Лізі чемпіонів. Це знову важкий відрізок, але ми спробуємо досягнути хорошого результату проти Манчестер Сіті", – наводить слова Гасперіні DAZN.

Нагадаємо, гравець збірної України Руслан Маліновський вийшов на поле у другому таймі, створив кілька небезпечних моментів, однак врятувати Аталанту від поразки не зміг – 0:2.

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Аталанта Аталанта Італія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Кальярі Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч
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