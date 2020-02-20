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Гасперіні має претензії до гравців Аталанти попри розгромну перемогу над Валенсією

08:26 1489 Читать на русском
Гасперіні має претензії до гравців Аталанти попри розгромну перемогу над Валенсією
Джан П'єро Гасперіні / Сайт УЄФА

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував розгром Валенсії (4:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черишев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосіп Ілічіч
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черишев

"З одного боку ми дуже задоволені, тому що з радістю прийняли б такий рахунок до матчу. Однак, у нас залишається деякий осад через пропущений м'яч, насправді ми не повинні були допускати цю помилку, коли ведемо 4:0. І це була не єдина така ситуація.

Аталанта – Валенсія – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Нам потрібно бути більш точними у матчі на Местальї. Якщо ми хочемо потрапити до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, нам потрібно сильно виступити і в Іспанії, довести свою силу. Ми маємо перемогти і там. Ми збираємося забити в гостях. Ми приділимо дещо більше уваги захисту, але я не хочу, щоб ми їхали в Іспанію і просто стояли попереду, страждаючи в обороні. Я святкую зараз, але перш за все я хочу святкувати через два тижні", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

Нагадаємо, українець Руслан Маліновський отримав від тренера Аталанти 10 хвилин в кінці зустрічі, але результативними діями відзначитися не встиг.

Аталанта – Валенсія: Маліновський страждає через шалених конкурентів, несправедливий результат і російський джокер в ЛЧ

blog_ava
Аталанта – Валенсія: Маліновський страждає через шалених конкурентів, несправедливий результат і російський джокер в ЛЧ
03:40
14910
Теги
Ліга чемпіонів Аталанта Аталанта Аталанта - Валенсія Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні
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