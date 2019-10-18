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Гасперіні: Матчі національних збірних обходяться Аталанті дуже дорого

14:06 723 Читать на русском
Гасперіні: Матчі національних збірних обходяться Аталанті дуже дорого
Джан П'єро Гасперіні / SKY Italia

Коментуючи травму форварда Дувана Сапати, головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні дав зрозуміти, що йому не подобаються часті перерви в клубному сезоні через матчі збірних.

"Я бачив епізод за участю Сапати. Одразу було зрозуміло, що він отримав серйозний удар. Матчі національних команд обходяться нам дуже дорого.

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Для футболістів немає сенсу їздити по всьому світу і грати товариські матчі, які не мають ніякого значення. Вони отримують величезне навантаження протягом 12-13 днів без будь-яких цілей. У деяких випадках ці матчі ніхто не дивиться. Сподіваюся, що ця ситуація зміниться. Не можна зупиняти чемпіонати і кубки три рази протягом трьох місяців", – цитує Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, нападник Аталанти Дуван Сапата через пошкодження попросив заміну на 23-й хвилині товариського матчу збірних Колумбії та Чилі. Про терміни його відновлення поки не повідомлялось.

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Італія Дуван Сапата Дуван Сапата Аталанта Аталанта Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні
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