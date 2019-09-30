Гасперіні: Маліновський ще не продемонстрував своєї найкращої гри

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні вважає, що півзахиснику збірної України Руслану Маліновському ще потрібно пристосуватися до гри нової команди.

"Чому я не взяв на прес-конференцію Маліновського та чи питав його про Шахтар та секрети цієї команди?

Аталанта – Шахтар: передматчева прес-конференція Джан П'єро Гасперіні

Так, Маліновський розповів усі секрети Шахтаря (посміхається).

Сьогодні з нами на прес-конференції Сапата, тому що я вважаю, що це зараз те обличчя Аталанти, яке я хотів показати.

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Маліновський дуже хороший гравець, але він ще не показав свою найкращу гру. Можливо, ми побачимо його завтра. Він дуже добре стартував, але я скажу, що не дуже легко починати грати в італійській команді. Не дуже легко пристосувати до нового стилю гри. І я чекаю від нього тільки найкращого", – сказав він на передматчевій прес-конференції у понеділок в Мілані.

Нагадаємо, поєдинок Аталанта – Шахтар відбудеться у вівторок, 1 жовтня. Початок зустрічі о 19:55.