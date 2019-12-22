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Гасперіні: Маліновський – талант, але йому треба трохи часу

17:18 1023 Читать на русском
Гасперіні: Маліновський – талант, але йому треба трохи часу
Руслан Маліновський / TMW

Підсумовуючи виступ своєї команди у 2019 році, головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні оцінив перші місяці Руслана Маліновського у чемпіонаті Італії.

"З самого початку було зрозуміло, що Маліновський – талант, але, звичайно, треба трохи часу, щоб адаптуватися до італійського футболу.

Майстерний асист Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Мілан – 5:0

Сила Аталанти в тому, що у нас є 15-16 футболістів, які є взаємозамінними, і всі вони роблять свій внесок, на який можна розраховувати", – цитує Гасперіні Football Italia.

Нагадаємо, Маліновський перейшов у команду з Бергамо влітку цього року із бельгійського Генка. В поточному сезоні українець зіграв за Аталанту 20 матчів, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі.

Маліновський допоміг Аталанті розбити Мілан – українець розкішним асистом підтвердив освоєння в Бергамо

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Італія Українці за кордоном Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта
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