Український нападник Артем Довбик може отримати ще один шанс в Ромі.

У перші місяці перебування Джана П'єро Гасперіні в Ромі Довбик часто здавався чужинцем для команди. Рома намагалася продати його до завершення трансферного вікна, але Артем продовжував викладатися на повну на тренуваннях.

В підсумку Артем залишився в команді й тренер готовий дати йому ще один шанс, попри те, що зараз основним форвардом "вовків" є Еван Фергюсон, повідомляє TuttoMercato з посиланням на Corriere dello Sport.

Гасперіні хоче відродити кар'єру Довбика, тому проводив з ним персональну роботу з моменту призначення, багато обговорював техніко-тактичні моменти.

Починаючи з літніх зборів, а також під час наступних занять на стадіоні Фульвіо Бернардіні тренерський штаб постійно залишався з Артемом після тренувань, щоб відпрацьовувати комбінації та тактичні прийоми.

Нагадаємо, що у двох стартових матчах Роми в Серії A Довбик провів на полі лише 33 хвилини загалом.

