Гасперіні: Гол Маліновського повернув Аталанту в гру
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився враженнями від матчу 1/4 фіналу Кубка Італії проти Лаціо.
"Це був захоплюючий, красивий матч. Ми розпочали добре, але за рахунку 1:0 перестали грати. Лаціо перевернув результат.
Гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Лаціо – 3:2
У другому таймі ми грали винятково, в меншості було складно, але гол Маліновського повернув нас в гру. Ми не змогли реалізувати пенальті, а в кінцівці матчу утримали оборону", – поділився Гасперіні у коментарі Corriere dello Sport.
Нагадаємо, у чвертьфіналі Кубка Італії Аталанта здолала Лаціо з рахунком 3:2. На 37-й хвилині Руслан Маліновський зрівняв рахунок, а згодом Олексій Міранчук вивів "Богиню" вперед. На 59-й хвилині обох півзахисників замінили.
Аталанта – Лаціо: Маліновський страждав, але все змінив голом – "богиня" виграла перестрілку і вийшла в 1/2 Кубка Італії