"Це був захоплюючий, красивий матч. Ми розпочали добре, але за рахунку 1:0 перестали грати. Лаціо перевернув результат.

Гол Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Лаціо – 3:2

У другому таймі ми грали винятково, в меншості було складно, але гол Маліновського повернув нас в гру. Ми не змогли реалізувати пенальті, а в кінцівці матчу утримали оборону", – поділився Гасперіні у коментарі Corriere dello Sport.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Кубка Італії Аталанта здолала Лаціо з рахунком 3:2. На 37-й хвилині Руслан Маліновський зрівняв рахунок, а згодом Олексій Міранчук вивів "Богиню" вперед. На 59-й хвилині обох півзахисників замінили.

Аталанта – Лаціо: Маліновський страждав, але все змінив голом – "богиня" виграла перестрілку і вийшла в 1/2 Кубка Італії