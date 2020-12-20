"Ілічіч – це той гравець, який, якщо ми повернемо його до найкращих показників, зробить для Аталанти великий крок уперед у якості. Це всі знають. Він трохи непослідовний як на тренуваннях, так і під час гри, і, як правило, втрачає впевненість, коли щось пішло не так. Однак, цього тижня він так добре тренувався, і я знав, що він здійснив би такий виступ.

Аталанта – Рома – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Дуже задоволений Маліновським і Міранчуком, який ще у вівторок був на самоізоляції через коронавірус. У нас більше шансів виступати добре, коли у нас більше варіантів в складі. Конфлікт з Гомесом? Коли злиться тренер – це погано. Коли злиться президент клубу – все набагато складніше. Я більше не буду відповідати на питання про це. Клуб розбереться", – наводить слова Гасперіні Football-Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

Зазначимо, що Аталанта перемогла Рому (4:1) в матчі 13-го туру і набрала 21 очко, що дозволило піднятись на 7 місце у чемпіонаті Італії.

Аталанта розгромила Рому завдяки перформансу Ілічіча – Маліновський взяв участь у гольовій атаці