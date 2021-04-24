"Давайте говорити про 65 очок, які ми здобули, а не про 6 втрачених. Матчі проти Ювентуса і Роми були чудовими, хоча ми виграли тільки один з них. Тепер нам потрібно посісти друге місце, і воно в наших руках.

Маліновський знову зацікавив Інтер – на українця встановили чималий цінник

Я говорю про друге місце, тому що це математично можливо. Якби ви запитали мене на початку сезону, я б сказав інше. Ще два або три тижні тому я б просто говорив про єврокубки. Але якщо це можливо, чому б нам не спробувати? Команда в хорошій формі, в цьому я не сумніваюся", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

Додамо, що наразі Аталанта посідає третє місце, відстаючи від Мілана всього на один пункт.

"Ruslan is on fire": Маліновський голами у ворота топів підкорює італійські ЗМІ, "блідий дублер" – найкращий в Аталанті