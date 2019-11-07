Гасперіні буде радий і місцю Аталанти в Лізі Європи – тренер Маліновського аргументував свої скромні амбіції

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні оцінив перспективи своєї команди у груповому етапі Ліги чемпіонів після нічиєї з Манчестер Сіті (1:1) у четвертому турі.

"У другому таймі ми зіграли краще ніж Ман Сіті. Зрештою, у нас були всі умови для перемоги: ми були у більшості і польовий гравець на воротах суперника.

Аталанта — Манчестер Сіті – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Іноді виходить, що нам потрібен тривожний дзвіночок для пробудження. У цьому матчі ним став незабитий пенальті. Ми могли б виграти тут, і матч з Шахтарем. Якщо вдасться продовжувати в тому ж ключі, то ми зможемо перемагати на такому рівні.

У нас все ще є шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів, але я був би радий і місцю в Лізі Європи. Тоді ми продовжимо отримувати європейський досвід і зможемо зростати", – наводить слова Гасперіні Sky Sport Italia.

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Нічия суттєво не змінила становище команд у таблиці групи С: Манчестер Сіті – лідер з 10 очками, Аталанта залишається на останній сходинці з одним пунктом в активі, у Шахтаря та Динамо З – по 5.