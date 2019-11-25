Гасперіні: Аталанту влаштує тільки один результат у матчі проти Динамо З

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про цілі своєї команди у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

"Для Аталанти це вирішальний матч. Нас влаштує тільки один результат, якщо ми хочемо зберегти надію на продовження кампанії в Лізі чемпіонів.

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У першому матчі з Динамо ми зіграли невдало, але з Шахтарем виступили набагато краще. Завтра ми повинні провести чудовий матч, зіграти добре в усіх компонентах. У цьому матчі обидві команди будуть битися за три очки. Ми – однозначно, адже рахувати нам нічого. Тільки перемога над Динамо збереже надію на наступний матч", – наводить слова Гасперіні сайт УЄФА.

Нагадаємо, Аталанта Руслана Маліновського перебуває на останній сходинці групи С з одним пунктом в активі, у Шахтаря та Динамо З, які ділять друге місце – по 5.

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