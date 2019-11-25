toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гасперіні: Аталанту влаштує тільки один результат у матчі проти Динамо З

22:52 224 Читать на русском
Гасперіні: Аталанту влаштує тільки один результат у матчі проти Динамо З
Джан П'єро Гасперіні / Сайт УЄФА

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розповів про цілі своєї команди у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

 

"Для Аталанти це вирішальний матч. Нас влаштує тільки один результат, якщо ми хочемо зберегти надію на продовження кампанії в Лізі чемпіонів.

Одноклубник Маліновського Гомес розповів про причини поразки Аталанти від Шахтаря

У першому матчі з Динамо ми зіграли невдало, але з Шахтарем виступили набагато краще. Завтра ми повинні провести чудовий матч, зіграти добре в усіх компонентах. У цьому матчі обидві команди будуть битися за три очки. Ми – однозначно, адже рахувати нам нічого. Тільки перемога над Динамо збереже надію на наступний матч", – наводить слова Гасперіні сайт УЄФА.

Нагадаємо, Аталанта Руслана Маліновського перебуває на останній сходинці групи С з одним пунктом в активі, у Шахтаря та Динамо З, які ділять друге місце – по 5.

Манчестер Сіті – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

blog_ava
"Динамо очікує неприємний сюрприз": чому Шаран – злий геній Скрипника, а з Мораєсом уже все зрозуміло
14:00
17825
Теги
Ліга чемпіонів Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Динамо Загреб Аталанта Аталанта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
24
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук