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Гасперіні: Аталанта не може дозволити собі думати про титул

12:12 - Читать на русском
Гасперіні: Аталанта не може дозволити собі думати про титул
Джан П'єро Гасперіні / Tuttosport

Руслан Маліновський і Ко видали чудову серію та несподівано увірвалися в список претендентів на скудетто. Щоправда, Джан П'єро Гасперіні вважає, що Аталанта не замахнеться на чемпіонство.

75’ Рафаель Толої
85’ Луїс Мурієль
 
75’ Рафаель Толої
85’ Луїс Мурієль

"Ми не можемо дозволити собі думати про титул. Скудетто в руках Ювентуса. Попри поразку від Мілана, вони все одно продемонстрували, що залишаються найсильнішою командою Італії. Ми кидаємо виклик лише самим собі. Наша мета: вийти в Лігу чемпіонів і побити свій рекорд за очками. А вже потім подивимося, що з цього вийде.

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Сампдорія – сильна команда. Однак ми грали інтенсивно та довели, що в нас багато козирів, аби вирвати перемогу. Наша сила в досвіді, який ми поступово здобуваємо. Аталанта фактично зберегла той же склад, що й минулого сезону. Ми лише підсилилися придбаннями Руслана Маліновського та Мурієля.

Наступний матч проти Ювентуса. Я розглядаю його як тест перед Лігою чемпіонів, це протистояння допоможе нам підготуватися до Європи. Саме так я позиціюю цю гру", – цитує Джан П'єро Гасперіні Football Italia після перемоги над Сампдорією.

Аталанта виграла в Сампдорії, набрала 66 очок і вийшла на третє місце чемпіонату Італії. У команди Маліновського 9-матчева переможна серія в Серії А. До лідера першості Ювентуса – 9 пунктів.

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Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні Аталанта - Сампдорія Руслан Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія
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