Гасперіні: Аталанта не може дозволити собі думати про титул

Руслан Маліновський і Ко видали чудову серію та несподівано увірвалися в список претендентів на скудетто. Щоправда, Джан П'єро Гасперіні вважає, що Аталанта не замахнеться на чемпіонство.

"Ми не можемо дозволити собі думати про титул. Скудетто в руках Ювентуса. Попри поразку від Мілана, вони все одно продемонстрували, що залишаються найсильнішою командою Італії. Ми кидаємо виклик лише самим собі. Наша мета: вийти в Лігу чемпіонів і побити свій рекорд за очками. А вже потім подивимося, що з цього вийде.

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Сампдорія – сильна команда. Однак ми грали інтенсивно та довели, що в нас багато козирів, аби вирвати перемогу. Наша сила в досвіді, який ми поступово здобуваємо. Аталанта фактично зберегла той же склад, що й минулого сезону. Ми лише підсилилися придбаннями Руслана Маліновського та Мурієля.

Наступний матч проти Ювентуса. Я розглядаю його як тест перед Лігою чемпіонів, це протистояння допоможе нам підготуватися до Європи. Саме так я позиціюю цю гру", – цитує Джан П'єро Гасперіні Football Italia після перемоги над Сампдорією.

Аталанта виграла в Сампдорії, набрала 66 очок і вийшла на третє місце чемпіонату Італії. У команди Маліновського 9-матчева переможна серія в Серії А. До лідера першості Ювентуса – 9 пунктів.

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