"На щастя, в Англії передумали, інакше ми б ризикували тим, що продовжувати грати тут втратило б будь-який сенс. Було б неправильно врятувати лише 12 клубів.

Рома та ще 10 клубів Серії А вимагають покарання для Ювентуса, Мілана та Інтера за вхід у Суперлігу

Футбол люблять у всьому світі, тому що кожен може грати і перемагати. Я розумію, що мільйони людей уболівають за ці 12 клубів, але якщо хтось перекриє кисень, ніхто не врятує Аталанту. Ніхто не прийде нас рятувати, ми – дрібниця.

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У понеділок я був упевнений, що все скінчено. Сезон закінчений, навіщо нам грати? Навіщо прагнути потрапити в Лігу чемпіонів, де ми мріємо грати з Реалом, Ліверпулем та ПСЖ?", – цитує Гасперіні football-italia.

Аталанта випередила Мілан та Ювентус, познущавшись з Болоньї – Маліновський найкращий у Європі, рекорд Мурієля