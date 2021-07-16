Українська Прем'єр ліга на своєму офіційному сайті оприлюднила зміни до регламенту.

Шахтар епічним роликом презентував нову форму

Нововведення торкнулися і форми команд. Під час проведення матчів УПЛ, Суперкубка та Кубка України на футболці спереду між логотипом клубу і логотипом виробника екіпірування повинна бути розміщена офіційна велика емблема УАФ з офіційними гаслами "Слава Україні" та "Героям Слава". Першопрохідцем стала збірна України, яка виступала на Євро-2020 саме з такими написами.

Додамо, що новий сезон УПЛ стартує 23 липня поєдинком Львів – Маріуполь.

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