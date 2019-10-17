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Гаскойн визнаний невинним у справі щодо сексуальних домагань

18:39 62 Читать на русском
Гаскойн визнаний невинним у справі щодо сексуальних домагань
Пол Гаскойн / Sky Sports

З колишнього гравця збірної Англії Пола Гаскойна зняли усі звинувачення у сексуальних домаганнях.

Пол Гаскойн повністю виправданий після звинувачень у сексуальних домаганнях у потязі, повідомляє SkySports.

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Зазначається, що Гаскойн заперечив усі звинувачення у сексуальних домаганнях та заявив, що поцілував жінку в потязі з Йорка до Ньюкасла в серпні 2018 року, щоб підвищити її впевненість після того, як її хтось назвав товстою.

Нагадаємо, Гаскойн тривалий час лікувався від алкозалежності. У своїй кар'єрі він провів 57 матчів за збірну Англії, у складі якої став бронзовим призером Євро-1996.

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