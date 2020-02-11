Гаскойн розсекретив свій метод боротьби з алкоголізмом

Скандальний екс-хавбек Тоттенхема Пол Гаскойн розповів, що зав'язав з пиятикою.

Пол погодився на складну операцію, щоб вилікуватись від алкоголізму. У 2018-му в Австралії 52-річному Гаскойну вживили спеціальні гранули, які блокують вживання алкоголю, повідомляє Mirror.

"Мене могло б вже не бути", – Фердінанд зізнався, що мав серйозні проблеми з алкоголем після смерті дружини

"Я можу випити трохи пива або келих вина, але більше мені не можна. Варто мені доторкнутися до алкоголю або наркотиків, то я відразу відчуваю нудоту. Часом я хочу напитися, але ця річ в животі мені не дозволить. Навіть однієї склянки може виявитися занадто багато.

У мене бували тривалі періоди, коли я не пив, але, будучи алкоголіком, часом хочеться розслабитися. Я визнаю погані вчинки, які зробив", – сказав Гаскойн.

"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболі