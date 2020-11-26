"Це було, коли я грав за Лаціо, а Марадона за Севілью. Під час польоту на матч я випив кілька напоїв і в тунелі підійшов до Марадони: "Дієго, я напідпитку". Він мені відповів: "Все гаразд, Газза, я теж".

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Я вийшов на поле, обіграв чотирьох суперників, забив м'яч і подивився на нього: "Спробуй зробити краще". Вочевидь, я розмовляв з ним італійською, бо він не говорить англійською – та і я вже не міг. Втім, гадаю, що я сказав щось зайве! Бо після цього він став просто неймовірним: магія, а не гравець. Моєю іконою залишається Браян Робсон, але для всього світу Марадона був феноменом", – цитує Гаскойна SportBible.

Нагадаємо, англієць та аргентинець були відомі своїм величезним талантом і не меншою любов'ю до алкоголя і наркотиків. Вчора світ сколихнула звістка про смерть 60-річного Марадони.

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