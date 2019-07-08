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Гаряча дівчина Дані Алвеса зворушливо привітала коханого з перемогою на Копа Амеріка-2019

8 липня 23:51 270 Читать на русском
Гаряча дівчина Дані Алвеса зворушливо привітала коханого з перемогою на Копа Амеріка-2019
Дані Алвес та Жоана Санс / Фото FIFA

Жоана Санс, дівчина капітана збірної Бразилії Дані Алвеса, не стримувала емоцій після тріумфу "селесао" на Копа Амеріка-2019.

"Не знаю, як пояснити це почуття... Я плакала разом з тобою в минулому році, в один з найважчих моментів у твоїй кар'єрі, а тепер я тут. Тепер ми святкуємо величезну перемогу. Для тебе і для всієї команди. Не можу описати ту гордість, яку відчуваю.

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Ти заслуговуєш всього найкращого за свою самовідданість, за те, що ніколи не здаєшся, що б там не було. За твоє величезне серце, за те, що ти робиш... Мій чемпіон, моя всесвіт, люблю тебе", – написала Жоана в Іnstagram.

Нагадаємо, перемога збірної Бразилії на Копа Амеріка подарувала Алвесу 40-й титул в кар'єрі, що є абсолютним світовим рекордом.

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