"Удача повністю відвернулась від Ліона на старті поєдинку": Гарсія оцінив півфінал з Баварією

"Ми можемо пишатися своїм виступом, але зараз, звичайно, ми розчаровані. Удача повністю відвернулася від нас на старті матчу, коли ми не реалізували два блискучих моменти.

Ліон – Баварія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Ми повинні були забивати першими, але потім в рахунку повів суперник завдяки індивідуальній майстерності Гнабрі. Почуття несправедливості відкинуло нас назад, але навіть у другому таймі ми намагалися не здаватися.

У другому таймі ми почали діяти ширше, додали в грі.Токо Екамбі міг відіграти один м'яч, але Нойєр не дав цього зробити. Ми не давали Баварії розслабитися, і думаю, що вона була щаслива, що нас обіграла, хоч і вважалася беззаперечним фаворитом", – сказав Гарсія у коментарі прес-службі УЄФА.

Нагадаємо, у півфінальному матчі Ліги чемпіонів Баварія перемогла Ліон з рахунком 3:0. У фіналі в неділю, 23 серпня, мюнхенці зустрінуться з ПСЖ.

Баварія розгромила Ліон і вийшла у фінал Ліги чемпіонів