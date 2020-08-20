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"Удача повністю відвернулась від Ліона на старті поєдинку": Гарсія оцінив півфінал з Баварією

08:54 - Читать на русском
"Удача повністю відвернулась від Ліона на старті поєдинку": Гарсія оцінив півфінал з Баварією
Руді Гарсія / Офіційний сайт УЄФА

Головний тренер Ліона Руді Гарсія поділився думками щодо півфінального матчу Ліги чемпіонів.

 
Серж Гнабрі 18’
Серж Гнабрі 33’
Роберт Лєвандовскі 88’
18’ Серж Гнабрі
33’ Серж Гнабрі
88’ Роберт Лєвандовскі

"Ми можемо пишатися своїм виступом, але зараз, звичайно, ми розчаровані. Удача повністю відвернулася від нас на старті матчу, коли ми не реалізували два блискучих моменти.

Ліон – Баварія – 0:3 – відео голів і огляд матчу

Ми повинні були забивати першими, але потім в рахунку повів суперник завдяки індивідуальній майстерності Гнабрі. Почуття несправедливості відкинуло нас назад, але навіть у другому таймі ми намагалися не здаватися.

У другому таймі ми почали діяти ширше, додали в грі.Токо Екамбі міг відіграти один м'яч, але Нойєр не дав цього зробити. Ми не давали Баварії розслабитися, і думаю, що вона була щаслива, що нас обіграла, хоч і вважалася беззаперечним фаворитом", – сказав Гарсія у коментарі прес-службі УЄФА.

Нагадаємо, у півфінальному матчі Ліги чемпіонів Баварія перемогла Ліон з рахунком 3:0. У фіналі в неділю, 23 серпня, мюнхенці зустрінуться з ПСЖ.

Баварія розгромила Ліон і вийшла у фінал Ліги чемпіонів

blog_ava
Ліон – Баварія – 0:3 – відео голів і огляд матчу
00:12
9438
Теги
Ліон Ліон Ліга чемпіонів Руді Руді Гарсія Ліон - Баварія
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