У суботу, 25 листопада, помер легендарний у минулому тренер Барселони і збірної Англії Террі Венейблс. Пеп Гвардіола почав свою прес-конференцію зі спогадів про нього.

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"Він подарував нам, уболівальникам Барселони, першу перемогу в чемпіонаті після 11- або 12-річної перерви. Його вплив на мене був неймовірним, він явив світові те, чого до нього ніхто ніколи не робив. Він запропонував певний тип пресингу і гру при стандартних положеннях – центральні захисники забивали пачками! Також я спілкувався з гравцями тієї Барселони – Террі був справжнім джентльменом, який серед іншого впровадив у команді програму співу і танців.

Для першого місця в групі ЛЧ нам буде достатньо зіграти внічию з РБ Лейпциг. Важливо це зробити, щоб у матчі-відповіді 1/8 фіналу зіграти вдома. Це не вирішальна, але невелика перевага.

Кадрова ситуація? Хороших новин мало. Доступні ті самі гравці, які були доступні до матчу з Ліверпулем. Стан Джона Стоунза покращується, але в кращому разі зіграє завтра кілька хвилин.

Продовження контракту з клубом? У мене є сили. Звичайно, я можу піти хоч завтра. Один рік у футболі – це дуже великий термін. Я починав із довгим волоссям, і подивіться, що з того вийшло. Я б хотів, щоб команда, яка набрала 100 очок у чемпіонаті, збереглася назавжди. Але час іде, гравці приходять і йдуть", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Матч Ман Сіті – РБ Лейпциг відбудеться у вівторок, 28 листопада.

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