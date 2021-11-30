"Зміна громадянства? Так. Я думав про це. Це насправді гарна ідея, бо в Україні є ліміт на кількість легіонерів.

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Збірна України? Я не знаю. Думаю про це, але поки що не знаю. Для мене не було жодних труднощів адаптуватись в Україні. Складно не буде, бо яке б я рішення не прийняв, воно буде правильним. А правильні рішення завжди приймати легко", – сказав Тете у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, Тете виступає в Україні з лютого 2019 року – Шахтар придбав бразильця у Греміо за 15 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів за "гірників" 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 2 результативні передачі. До слова, дружина Тете Тетяна – українка.

21-річний бразилець кілька разів отримував запрошення до табору національної команди Бразилії, але дебютувати за неї йому не вдалося. Також у його активі два матчі за збірну Бразилії U-23 та сім за команду до 20 років.

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