"Важко буде збірній України у матчі з Грузією. Які очікування? Українській команді потрібно лише вигравати у двох завершальних зустрічах: і з Грузією, і з Албанією. Тому що хочеться, щоб збірна України залишилася в Лізі В і не вилетіла з неї. Але Україні з Грузією важко буде. Вони грають удома, стадіон буде заповнений! Хоча, в принципі, наші хлопці звикли вже до цього.

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Щодо поєдинку з албанцями – скажу, що з ними завжди важко грати. У них є травмовані футболісти, і Україна має гравців із травмами. Але вони вперті! Албанці завжди борються!

Мені здається, що голепаду у матчах точно не буде. А які голепади? У перших зустрічах Албанії ми програли 1:2, а грузинів перемогли 1:0.

Психологічно гравці Динамо і Шахтаря мають нормально підійти до цих зустрічей. Треба розуміти, що це збірна! У матчах за національну команду треба виходити на поле та просто вигравати. Ще раз повторюся: гарна гра буде у клубах! А у матчах за збірну треба давати результат.

Чесно кажучи, я хотів би, щоб зіграв Калюжний. Всім нашим футболістам, яких викликають у розташування "синьо-жовтих" і які стукають у двері національної команди, Іван показав, як людина має грати за збірну України. Це яскравий приклад!" – сказав Нагорняк у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, матч з Грузією відбудеться у суботу, 16 листопада, в Батумі, а з Албанією – у вівторок, 19 листопада, в Тирані. Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.

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