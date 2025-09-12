Верес переміг Кудрівку (2:0) у матчі 5-го туру УПЛ. Відео голів та огляд поєдинку – у цій новині на "Футбол 24".

Рівняни відкрили рахунок вже на 7-й хвилині – Помба виконав навіс з лівого флангу, який замкнув Бойко. Незабаром Помба обіграв Гусєва та прострілив у штрафний Кудрівки, втім, удар Ндукве вийшов вкрай неточним.

Верес у меншості втримав перемогу над Кудрівкою – рівняни виграли у другому матчі поспіль

Незадовго після перерви господарі забили другий гол. Шарай подав у карний майданчик, Яшков вибив м'яч, але його підхопив Сміян та завдав потужного удару по воротах – 2:0. Через чотири хвилини Верес залишився в меншості – Ндукве навмисно вдарив Лосенка в ногу та був вилучений. Проте підопічні Олега Шандрука втримали перемогу.