Гарматний постріл Роналду та шедевр Кости у відеоогляді матчу Дженоа – Ювентус – 1:3

Ювентус переграв Дженоа в рамках 29-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Дженоа – Ювентус на Футбол 24.

Перший тайм пройшов без голів, а от одразу після перерви зірки Ювентуса почали забивати. Рахунок відкрив Дибала, який отримав м'яч у штрафному і пробив у дальній кут – голкіпер зачепив м'яч, проте не зміг його зупинити.

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Не вдалось йому зупинити і гарматний постріл Роналду з-за меж штрафного. А Дуглас Коста шедевральним ударом у дальню дев'ятку взагалі зробив перевагу туринців розгромною. Пінамонті зумів відзначитись голом престижу, але Ювентус впевнено довів матч до перемоги.

Таким чином, Ювентус набрав 72 очки та знову збільшив відрив від Лаціо на 4 пункти. Дженоа з 26 заліковими балами залишився сімнадцятим.

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