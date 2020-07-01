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Гарматний постріл Роналду та шедевр Кости у відеоогляді матчу Дженоа – Ювентус – 1:3

1 липня 09:36 - Читать на русском
Гарматний постріл Роналду та шедевр Кости у відеоогляді матчу Дженоа – Ювентус – 1:3
Гравці Ювентуса / ФК Ювентус

Ювентус переграв Дженоа в рамках 29-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Дженоа – Ювентус на Футбол 24.

76’ Андреа Пінамонті
 
Пауло Дибала 50’
Кріштіану Роналду 57’
Дуглас Коста 73’
50’ Пауло Дибала
57’ Кріштіану Роналду
73’ Дуглас Коста
76’ Андреа Пінамонті

Перший тайм пройшов без голів, а от одразу після перерви зірки Ювентуса почали забивати. Рахунок відкрив Дибала, який отримав м'яч у штрафному і пробив у дальній кут – голкіпер зачепив м'яч, проте не зміг його зупинити.

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Не вдалось йому зупинити і гарматний постріл Роналду з-за меж штрафного. А Дуглас Коста шедевральним ударом у дальню дев'ятку взагалі зробив перевагу туринців розгромною. Пінамонті зумів відзначитись голом престижу, але Ювентус впевнено довів матч до перемоги.

Таким чином, Ювентус набрав 72 очки та знову збільшив відрив від Лаціо на 4 пункти. Дженоа з 26 заліковими балами залишився сімнадцятим.

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Італія Ювентус Ювентус Відеоновини Дуглас Дуглас Коста Кріштіану Кріштіану Роналду Дженоа - Ювентус Дженоа Дженоа
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