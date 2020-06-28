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Гармата Кащука у відеоогляді матчу Маріуполь – СК Дніпро-1 – 2:1

20:55 - Читать на русском
Гармата Кащука у відеоогляді матчу Маріуполь – СК Дніпро-1 – 2:1
Олексій Кащук / Сайт Маріуполя

Маріуполь переміг СК Дніпро-1 в матчі 28 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

23’ Віктор Корнієнко
45+3’ Олексій Кащук
65’ Назарій Муравський
 
Олексій Хобленко 66’
23’ Віктор Корнієнко
45+3’ Олексій Кащук
65’ Назарій Муравський
66’ Олексій Хобленко

Перевагу азовців у два голи оформили чемпіони світу U-20. Корнієнко замкнув вишуканий парашут Кірюханцева, а Кащук потужним пострілом з-за меж карного майданчика не залишив шансів голкіперу.

Голи чемпіонів світу принесли Маріуполю перемогу над СК Дніпро-1

Другий тайм вже був за СК Дніпро-1. Команда Михайленка осіла біля воріт суперника і таки досягла свого. Центрбек Маріуполя Муравський отримав другу жовту, та ще й "привіз" пенальті – Хобленко не пробачив. Гості цілком могли вирвати очко, але завадив нефарт і героїчна оборона азовців на чолі з Гальчуком.

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Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Маріуполь - СК Дніпро-1 Маріуполь Маріуполь Відеоновини Олексій Олексій Кащук
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