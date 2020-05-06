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Гармата Фернандінью прибила потужний Металіст Маркевича – гол дня від Шахтаря

6 травня 15:23 1362 Читать на русском
Гармата Фернандінью прибила потужний Металіст Маркевича – гол дня від Шахтаря
Фернандінью / Сайт Шахтаря

Шахтар поділився приємними спогадами про битву з харківським Металістом у кінцівці сезону 2011/12.

Переможний удар Фернандінью потрапив до рубрики "Гол дня" у твіттері "гірників".

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У першому таймі команди обмінялися м'ячами Бланко та Адріано, але фінальне слово було за Шахтарем. Через п'ять хвилин після виходу з роздягалень Фернандінью ледь не порвав сітку воріт Дішленковіча надпотужним ударом з-за меж карного майданчика – 1:2.

Перемога над командою Маркевича дозволила донеччанам здобути перевагу у відчайдушних перегонах з Динамо і все ж вирвати золоті медалі УПЛ 2011/12.

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Теги
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