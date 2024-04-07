Колос та Металіст 1925 не змогли виявити сильнішого у поєдинку 23-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Колос – Металіст 1925 на "Футбол 24".

Металіст 1925 розпочав активніше, але саме Колос повів у рахунку на 23-й хвилині – Рангель класно замкнув подачу Цурікова з лівого флангу.

Металіст 1925 врятував нічию проти Колоса завдяки розкішній гарматі від екс-форварда Шахтаря

Харків'яни відігрались одразу після перерви. Борячук отримав м'яч у метрах 30-ти після розіграшу кутового та зважився на удар. Вийшов гарматний постріл без шансів для Фесюна – 1:1. Імереков міг вивести Металіст 1925 вперед, але поцілив у поперечку.