toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДЕНИС ГАРМАШ КУБОК АНГЛІЇ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гармаш офіційно перейшов у Різеспор

19:27 1511 Читать на русском
Гармаш офіційно перейшов у Різеспор
Денис Гармаш (зліва) / Сайт Різеспора

Турецький Різеспор підтвердив орендну угоду з Динамо щодо півзахисника Дениса Гармаша.

Українець виступатиме за Різеспор до кінця сезону 2019/20, інформує офіційний сайт клубу.

Динамо офіційно підтвердило погодження контракту з Беніто

Про фінансові подробиці угоди та можливий пункт викупу новачка не повідомляється. Таким чином, склад Різеспора поповнився ще одним екс-гравцем Динамо та збірної України – із січня 2019 року кольори "чорноморських яструбів" захищає Микола Морозюк. Після 17 турів команда посідає 12-ту сходинку турецької Суперліги.

У поточному сезоні Гармаш провів 20 матчів у складі Динамо, в його активі один гол і дві результативні передачі. Контракт хавбека з київським грандом розрахований до січня 2022 року, його ціна за Тransfermarkt – 3,5 млн євро.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Ман Сіті – Порт Вейл: Зінченко забиває і надихає навіть конкурентів з суперниками – дива від українця та дітей Гвардіоли
05:09
42566
Теги
Головне Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Українці за кордоном Денис Гармаш Денис Гармаш Туреччина Різеспор Різеспор
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
58
хв
Аталанта
16:00
Парма
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук