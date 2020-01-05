Гармаш офіційно перейшов у Різеспор

Турецький Різеспор підтвердив орендну угоду з Динамо щодо півзахисника Дениса Гармаша.

Українець виступатиме за Різеспор до кінця сезону 2019/20, інформує офіційний сайт клубу.

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Про фінансові подробиці угоди та можливий пункт викупу новачка не повідомляється. Таким чином, склад Різеспора поповнився ще одним екс-гравцем Динамо та збірної України – із січня 2019 року кольори "чорноморських яструбів" захищає Микола Морозюк. Після 17 турів команда посідає 12-ту сходинку турецької Суперліги.

У поточному сезоні Гармаш провів 20 матчів у складі Динамо, в його активі один гол і дві результативні передачі. Контракт хавбека з київським грандом розрахований до січня 2022 року, його ціна за Тransfermarkt – 3,5 млн євро.

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