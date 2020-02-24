Гармаш з Різеспором ледь не відібрав очки в лідера – Морозюк та Борячук на поле так і не вийшли

Різеспор на власному полі поступився Існтанбул Башакшехіру в рамках 23-го туру чемпіонату Туреччини. Читайте звіт про матч на "Футбол 24"

Чемпіонат Туреччини, 23 тур

Різеспор – Істанбул – 1:2

Голи: Умар, 60 – Вішча, 43 (п), Шкртел, 90

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Різеспор з Денисом Гармашем, який вийшов у стартовому складі, дав бій поточному лідеру чемпіонату. Інстанбул зумів вирвати перемогу лише на останній хвилині поєдинку зусиллями Мартіна Шкртела, який незадовго до цього лише вийшов на заміну.

Відзначимо, що вирішальний м'яч Різеспор пропустив уже без Гармаша – екс-динамівець покинув поле на 72-й хвилині. Ще два українці – Микола Морозюк та Андрій Борячук – просиділи увесь поєдинок на лаві для запасних.

Завдяки цій перемозі Істанбул набрав 46 очок і повернув собі перше місце в турнірній таблиці. Різеспор розташувався на 14 місці. Команда українців програла уже 3-й матч поспіль.

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