"Тренер довіряє, ставить, я демонструю той футбол який можу, віддаюся на 100% команді, 6 м'ячів забив, приношу користь. Поки нормально. Ну ми на зборах це ще тренували.

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Хоча швидкості у мене немає, але мислення... як правильно відкритися, де опинитися, куди поставлять – там і буду грати. Думаю це тимчасово. Головне приносити користь команді, а там вже нехай Біс (Бєсєдін – прим.) повертається, буде вже свої голи забивати", – поділився Гармаш у інтерв'ю BurBuzz.

До слова, Денис у поточному сезоні відіграв у 19 матчах у складі Динамо, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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