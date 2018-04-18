Гармаш вимагає відшкодувати 1,3 млн гривень за розстріляне авто: деталі позову в суд

Півзахисник Динамо Денис Гармаш звернеться з позовом до комунального підприємства, що обслуговувало паркінг, де був розстріляний з автоматичної зброї автомобіль гравця Porsche Panamera.

Денис Гармаш вимагає відшкодувати 1 326 242 гривень збитків, а саме витрати на ремонт та відновлення автомобіля. Про це Футбол 24 повідомив юрист Віктор Фоменко, що буде представляти інтереси футболіста в суді.

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Згідно з позовом, Денис Гармаш в грудні 2012 року придбав місце в підземному паркінгу в будинку на вул. Дніпровська набережна в Києві. З КП "Житло-сервіс" футболіст уклав договір про участь у витратах на утримання паркінгу.

За цим договором підприємство, зокрема зобов’язувалося не допускати на територію паркінгу сторонніх осіб. В договорі також зазначено, що в разі невиконання або неналежного виконання договору винна сторона несе відповідальність у відповідності з вимогами чинного законодавства. Гармаш посилається ст. 906 ЦК України, в якій говориться, що збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем у разі наявності його вини у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором.

Таким чином, Гармаш пов’язує завдання шкоди майну саме з неналежним виконанням умов договору. Паркінг має два виїзди та два входи-виходи, в той час, як охорону паркінгу в той день здійснював тільки один черговий.

З відеозапису камер спостереження видно, що пошкодження майна (розстріл автомобіля з автоматичної зброї) сталося внаслідок проникнення невідомих осіб на територію паркінгу. 5 грудня 2017 року о 7:00 ранку до пожежного входу підійшов невідомий чоловік, якому охоронець паркінгу відчинив двері. В подальшому охоронець на моніторі помітив, як невідома особа направилася до пожежного виходу, де інша невідома особа через привідкриті вхідні двері передала автоматичну зброю, з якої в подальшому було розстріляно авто.

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Слідчим відділом управління поліції у Дарницькому районі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Видання Insider, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, написало, що обстріл автомобіля міг відбутись через борги футболіста на тоталізаторі. Проте Денис Гармаш спростував дану інформацію.

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