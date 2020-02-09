"У мене не було мети піти з Динамо": Гармаш назвав причини переходу в Різеспор

Півзахисник Різеспора Денис Гармаш розповів про основні відмінності між чемпіонатами України та Туреччини.

"У мене не було мети кудись піти з Динамо. Але зараз клуб обрав інший вектор розвитку, і так вийшло, що треба було вирішувати. Може, на мене і розраховували в Динамо, але я вирішив, що хочу щось змінити.

"Динамо – це спонтанщина, я не хотів там грати": Морозюк жорстко розкритикував киян

В Туреччині на полі потрібно швидше думати. Я вийшов проти Галатасарая, не встигав голову підняти, а у мене вже м'яч забирали. Тут усі команди на хорошому рівні, навіть з останнього місця. Сюди приїжджає багато легіонерів, тому у всіх матчах треба грати на максимумі. А в Україні буває, що вдесятьох стоять у захисті, і ти "возиш" їх, поки гол не заб'єш", – сказав Гармаш Youtube-каналу Трендець.

Нагадаємо, Гармаш перейшов у Різеспор на правах оренди з київського Динамо до кінця поточного сезону. Українець вже встиг зіграти 3 матчі у чемпіонаті Туреччини і забити 1 гол.

Динамо: Вербіч і Дуелунд підказують напрямок для селекціонерів – є нові варіанти підсилення