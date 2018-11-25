Гармаш вдруге став батьком

У хавбека Динамо Дениса Гармаша народилась друга дитина.

Дружина Дениса Гармаша Сніжана народила футболісту сина. Хлопчик з’явився на світ здоровим. Його вага – 3,5 кілограмів, а зріст – 53 сантиметрів, повідомляє Isport.ua.

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Повідомляється, що сім’я вирішила назвати сина Діланом. Денис Гармаш поділився фотографією з дружиною, донькою та новонародженим у своєму акаунті в Instagram.

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Зауважимо, що Гармаш з дружиною також виховують трирічну доньку Мілану.