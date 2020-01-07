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Гармаш у топ-10 найдорожчих центральних хавбеків турецької Суперліги – у списку ще одна екс-зірка УПЛ

10:01 1186 Читать на русском
Гармаш у топ-10 найдорожчих центральних хавбеків турецької Суперліги – у списку ще одна екс-зірка УПЛ
Денис Гармаш (ліворуч) / фото із соцмереж

Колишній півзахисник київського Динамо Денис Гармаш став одним із найдорожчих гравців у чемпіонаті Туреччини.

Новоспечений хавбек Різеспора посідає шосте місце серед центральних півзахисників турецького чемпіонату за версією авторитетного порталу Transfermarkt. Фахівці німецького видання оцінили українця у 3,5 мільйони євро.

Гармаш перейшов із Динамо в Різеспор за ініціативою головного тренера

На восьмому місці цього рейтингу розташувався аргентинський легіонер Трабзонспора Хосе Соса (2,25 млн), який українським уболівальникам відомий за своїми виступами у складі харківського Металіста.

Нагадаємо, Гармаш 5 січня на правах оренди, перейшов до турецького Різеспора, де гратиме до кінця сезону 2019/20. Він стане одноклубником ще одного екс-динамівця – Миколи Морозюка, який захищає кольори "чорноморських яструбів" з 1 липня 2019 року.

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