Гармаш у напруженій боротьбі перервав "гегемонію" Шапаренка – Динамо назвало найкращого гравця листопада
Вболівальники Динамо обрали гравця, який найкраще виступав упродовж останнього місяця осені.
Перемогу в голосуванні здобув новоспечений форвард Денис Гармаш, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Ветеран Динамо перервав домінацію Миколи Шапаренка, який забирав нагороду у вересні та жовтні. Цього разу 23-річний хавбек також претендував на приз. Гармаш набрав 38% голосів, а Шапаренко посів друге місце з 34%. До п'ятірки потрапили Циганков, Вітінью та Буяльський.
Додамо, що у листопаді Гармаш провів 4 матчі і відзначився двома голами, засмутивши Чорноморець та Баварію.
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