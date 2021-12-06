Перемогу в голосуванні здобув новоспечений форвард Денис Гармаш, повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо оголосило заявку на "прощальний" матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки – є велика втрата

Ветеран Динамо перервав домінацію Миколи Шапаренка, який забирав нагороду у вересні та жовтні. Цього разу 23-річний хавбек також претендував на приз. Гармаш набрав 38% голосів, а Шапаренко посів друге місце з 34%. До п'ятірки потрапили Циганков, Вітінью та Буяльський.

Додамо, що у листопаді Гармаш провів 4 матчі і відзначився двома голами, засмутивши Чорноморець та Баварію.

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