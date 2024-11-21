Металіст 1925 у нинішньому сезоні заявив резервну команду на Другу ліги. Осіння частина чемпіонату там вже завершена, а, щоб заповнити паузу, більшість команд грають у Відкритому кубку ПФЛ. Але навіть там харків'яни не планують використовувати Дениса Гармаша, Ігоря Курила чи Максима Жичикова.

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"Так, вони займаються з Металістом 1925-2. Однак ми робимо ставку на молодих футболістів, а ці гравці вже досягли багато чого в українському футболі.

Інших досвідчених футболістів також ні, будуть тільки молоді гравці. Якщо з першої команди скажуть, що хтось повинен за нас зіграти, то вони, звичайно, зіграють за Металіст 1925-2", – заявив головний тренер "дубля" харків'ян Сергій Карпенко в коментарі виданню УкраїнськийФутбол.

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