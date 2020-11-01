"На жаль, тими, про кого рясніє інтернет, список динамівців, які захворіли "короною", не обмежується. Є ще Гармаш, хлопці з медслужби.

У Динамо нові випадки коронавірусу – захворіли ще 5 гравців та асистент Луческу

Всього, якщо не помиляюся, 13 осіб. По-перше, всім легкої форми та якнайшвидшого одужання. По-друге, не панікувати. Кадрова проблема вимальовується тільки зліва в обороні, але туди може і Де Пена опуститися, хоч, звичайно, це не найкращий варіант", – йдеться у Telegram-каналі Шах і Шах.

Нагадаємо, раніше надійшла інформація про 5 інфікованих гравців Динамо, серед яких Шапаренко, Дуелунд, Караваєв, Цітаішвілі та Белуце.

Дніпро-1 – Динамо: Луческу з антирекордом не лякає Барселону, 3 золоті лідери, 18-річний дебютант без роботи перед ЛЧ