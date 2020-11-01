Гармаш також підхопив COVID-19 – ЗМІ повідомляє про 13 хворих у таборі Динамо
Все тривожніші новини надходять про ситуацію у лазареті київського клубу.
"На жаль, тими, про кого рясніє інтернет, список динамівців, які захворіли "короною", не обмежується. Є ще Гармаш, хлопці з медслужби.
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Всього, якщо не помиляюся, 13 осіб. По-перше, всім легкої форми та якнайшвидшого одужання. По-друге, не панікувати. Кадрова проблема вимальовується тільки зліва в обороні, але туди може і Де Пена опуститися, хоч, звичайно, це не найкращий варіант", – йдеться у Telegram-каналі Шах і Шах.
Нагадаємо, раніше надійшла інформація про 5 інфікованих гравців Динамо, серед яких Шапаренко, Дуелунд, Караваєв, Цітаішвілі та Белуце.
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