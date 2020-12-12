"Не знаю, як вони ухвалюють ці рішення. Якщо так ухвалили, значить так і є. Самі винні, що пропустили другий гол і не змогли виграти матч. Потрібно було в першому таймі більш агресивно зіграти.

Динамо – Колос – 2:2 – відео голів і огляд скандального матчу з двома пенальті та вилученнями

Я не бачив, чи був пенальті за фол проти Селезньова. Миколенко каже, що зачепив його ледь-ледь. Подивилися ВАР – ніби вдарив його. Не знаю, як вони ухвалюють рішення. Якщо вдарив, значить пенальті.

Чому з Колосом постійно пенальті, ВАР? Це хороша команда, бійцівська. Навіть коли товариські матчі граємо з ними – важко", – сказав Гармаш в ефірі програми Профутбол.

Динамо розписало скандальну нічию з Колосом – два вилучення, шоу Луческу і фестиваль VAR