Гармаш став би одним із лідерів ультрас, якби не був футболістом, – екс-голкіпер Динамо Сирота

Екс-голкіпер "біло-синіх" Святослав Сирота прокоментував підсумок чвертьфінального матчу Кубка України між Шахтарем та Динамо.

"Матч Шахтаря і Динамо? Мені гра дуже сподобалася, як і всім вболівальникам, я думаю. Інша справа – кияни програли. Це футбол і таке буває. Одне точно можна сказати – Динамо ні в чому не поступається Шахтарю. Більше того, вихованці киян сильніші за вихованців "гірників". Це тішить. Звісно, були помилки як у футболістів, так і, у тренерів, але, як було, так було.

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До вилучення Гармаш грав добре. Взагалі, не зрозуміло, як таке може відбуватися. Денис – нормальний хлопець, але в боротьбі, часом, втрачає над собою контроль на кілька секунд. Ніби, як у стані афекту. Такі моменти нівелюють всю його цінність, як гравця. Денис завжди весь у грі, в боротьбі. Він наш – динамівець цілком і повністю. Думаю, якби він не був футболістом, то точно став би одним із лідерів ультрас. Хотілося б, щоб знайшли вихід із цієї ситуації і Гармаш і надалі залишався гравцем "біло-синіх".

Помилки Кадара не припустимі для рівня київського Динамо. З психологією у нього все добре. Як футболіст та гравець – не порівняти з деякими гравцями, з якими Динамо вже попрощалося (не бразильцями). Вони падали, їм було все погано, торкнешся – просять заміну. Мені імпонує віддача Кадара, але рівень дещо не той.



Ми не знаємо, чому поставили бити пенальті молодих хлопців. Це рішення вплинуло на поразку і справа не в тому, що Миколенко і Шапаренко не забили. Претензій до них бути не може. Пятов на досвіді їх переграв. Хлопці мають хороший удар, але вони очікували, що Андрій буде стрибати в якийсь кут. Є багато моментів, які можуть використовувати воротарі, щоб взяти пенальті і досвід Пятова тут знадобився", – передає слова Сироти 1927.

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