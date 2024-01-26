Гармаш не лише має офіційно приєднатись до Металіста 1925, а й може дебютувати у контрольній грі, повідомляє ТаТоТаке.

Скрипник поставив крапку в чутках про перехід Гармаша у Металіст 1925

Зазначається, що екс-хавбек Динамо вже пройшов медогляд у Іспанії та має підписати контракт із харківським клубом на 1,5 року.

Нагадаємо, нещодавно Гармаш достроково розірвав контракт з Осієком після 4 місяців перебування у хорватському клубі, отримавши статус вільного агента. У поточному сезоні Гармаш виходив у складі хорватського клубу у 4 матчах, провівши на полі сумарно 167 хвилин. Transfermarkt оцінює його у 600 тисяч євро.

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