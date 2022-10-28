Статистичний портал Sofascore підготував символічну команду, яка складена з найкращих гравців 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

До складу з найкращих за версією Sofascore потрапили одразу гравців з поєдинку АЕК – Динамо: Денис Гармаш та Омрі Альтман.

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Відзначимо, що місце у команді знайшлось етнічному українцю Еріку Святченку з Мітьюлланда. Найвищі оцінки дістались форварду Ренна Аміну Гуїрі та Тедді Теума – по 8,8 балів з максимальних 10-ти.

Додамо, що Гармаш оформив дубль у ворота АЕКа з Ларнаки (3:3), дозволивши Динамо набрати перші очки в групі Ліги Європи.

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