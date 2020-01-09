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Гармаш провів перше тренування у складі Різеспора

14:00 882 Читать на русском
Гармаш провів перше тренування у складі Різеспора
Денис Гармаш (праворуч) / фото: Різеспор

Український півзахисник Різеспора Денис Гармаш готується до дебюту в новій команді.

Гравці Різеспора разом з Гармашем провели тренування напередодні завтрашнього товариського матчу проти Акхісар, в якому Денис може дебютувати за турків.

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У нинішньому сезоні 29-річний українець в складі Динамо зіграв у 20-ти матчах в усіх турнірах, забивши 1 гол і віддавши результативну передачу.

Наразі Різеспор перебуває на 12-му місці турнірної таблиці чемпіонату Туреччини, маючи в своєму активі 20 очок після 17-ти зіграних турів.

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Денис Гармаш Денис Гармаш Туреччина Різеспор Різеспор Українці за кордоном
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